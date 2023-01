A szállítási vállalat 1,4 hektárt igényelt. Tavaszra szeretnék a telephely épületeit felhúzni, tevékenységüket itt megkezdeni. Egyébként az autópálya közelsége vonzotta őket a községbe.

A Maroslele északi végén lévő, közel 9 hektáros ipari területet még 2018-ban jelölték ki. Eredetileg mezőgazdasági terület volt. Elsőként egy hűtőház épült meg rajta, ezt azonban maga az önkormányzat építette azért, hogy a helybeli termelők dolgát megkönnyítse. Egyelőre nincs közművesítve a telek, csak egy makadámutat létesítettek rajta még a hűtőház építésekor. Az önkormányzat várja az infrastruktúra fejlesztésére lehetőséget teremtő pályázat megjelenését, bár Drimba Tibor azt mondja, ha megújuló energiákat akar használni egy cég, akkor – a nagyobb mennyiségű, ipari célú vízfelhasználástól eltekintve – tulajdonképpen e nélkül is megoldható itt minden.

A polgármester abban bízik, hogy az első betelepülő vállalkozást a jó fekvésű területen hamarosan újabbak követik.

– Maroslelének az ipari park bővülése új munkahelyeket és helyiadó-bevételnövekedést is jelentene egyben. Az utóbbiból származó pénzt fel tudnánk használni az önkormányzat saját beruházásaihoz, esetleg önerőként, pályázatból finanszírozott fejlesztésekhez – mondta. Azt is elárulta, hogy vannak további érdeklődők is. Egyebek között egy külföldi illetőségű logisztikai cég érdeklődik.