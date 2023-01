Marad a mezőőrség Ásotthalmon a mezőőrség 2023-as működése biztosított. Egy kormányhatározat értelmében az ásotthalmi mezei őrszolgálat működtetésére 15,9 millió forint támogatást kap a falu, további hat térségi településsel együtt. Így továbbra is folyamatos jelenléttel segítik a mezőőrök a lakosokat az egyre romló migrációs helyzetben. – A biztonságérzetünk megteremtése három fő pilléréből a másik a polgárőrség. Kértem az Országos Polgárőr Szövetség további határmenti jelenlétét Pintér Sándor belügyminiszternek címzett levélben. Fontos hangsúlyozni, továbbra is elsődlegesen a hivatásos szervezetek, a rendőrség, a határrendészet jelenlétét kell megőrizni. Kérem, hogy a lakosok minden esetben a 112-es segélyhívó telefonszámon is kérjenek segítséget – mondta a polgármester a közbiztonsággal kapcsolatban.