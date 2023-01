– Összesen több mint negyedmilliárd forint rezsitámogatást kapnak a homokhátsági települések – a jó hírt Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád vármegye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője jelentette be.

Hozzátette, az elhúzódó háborús helyzet és az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt drasztikusan megnőttek az energiaárak, ami a kistelepülési önkormányzatokat is hátrányosan érinti, valamint veszélyt jelentenek a magyar családokra, a gazdaságra és a munkahelyekre.

Leszögezte, éppen ezért a 2023-as év legfontosabb feladata, hogy a magyar családok és a munkahelyek megvédése, a nyugdíjak értékének megőrzése, valamint a rezsicsökkentés és az ország biztonságának fenntartása.

– A szankciós energiaválság miatt megnövekedett rezsiköltségek kigazdálkodása az önkormányzatok számára is komoly terheket jelentenek. Ezért döntött úgy a napokban Magyarország kormánya, hogy közvetlen kormányzati támogatást nyújt a homokháti települések számára is, mert a kormány továbbra is a kistelepülések pártján áll. A megítélt támogatást az önkormányzat a fenntartásában működő intézmények, vagyis a bölcsődék, az óvodák, a szociális intézmények, a sportlétesítmények, a kulturális intézmények és más intézmények rezsitámogatására költheti el – mutatott rá.

Szeged és a Homokhátság országgyűlési képviselője egyébként hasonló jó hírről számolt be a múlt héten is. Akkor arról tájékoztatta lapunkat, hogy a megyeszékhely 1 milliárd 299 millió 504 ezer forint közvetlen kormányzati támogatást kap a rezsiszámlák rendezéséhez, miután a kormány úgy döntött, hogy a 10 ezer lakos feletti önkormányzatoknak forrást biztosít a rezsi fedezéséhez az energiaáremelkedés miatt. Lapunknak a döntést követően azt nyilatkozta, hogy a kormány ismét bebizonyította, hogy nem hagyja cserben Szegedet és a szegedieket.