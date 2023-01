150 km/óra A grafikus-formatervező, illetve szoftverfejlesztő páros olyan funkciókat fejlesztett, amelyek csak valós versenyautóban működtek eddig. A három kilogrammos, de öt és fél lóerős modell könnyen navigálható, kerekei menet közben külön-külön vezérelhetők a saját fejlesztésű szoftverrel. Fordulékonyságát, könnyed viselkedését pályán is tesztelték. Attila a műszaki részért, a szoftveres vezérlésért, a mechanikus alkatrészekért felel, míg Csaba az anyagokkal, a formatervezéssel foglalkozik. Az autómodell 60 méteren, három és fél másodperc alatt éri el a 110 kilométer per órás sebességet. Az erősebb, 5 és fél lóerős változat végsebessége már 150 kilométer per óra. Az elektromos modellt egyetlen vezérlés helyett a kerekekbe épített egyenként 850 wattos, drónokhoz használt motor hajtja.