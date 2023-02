– Az Esély itthon – Kisteleken pályázatra nyert 200 millió forint felét, mintegy 100 milliót 21 berendezett ifjúsági lakás kialakítására fordítottunk a korábbi kollégium nem használt szárnyában, amely eddig 58 fiatalnak segítette az önálló életkezdést, a családalapítást és ez a lehetőség 2 évig állt rendelkezésükre. A cél az volt, hogy itt maradjanak, itthon folytassák az életüket – mondta el lapunknak a pályázatot író és a projektért felelős Vass Rózsa. A tervezett koncertek a Covid-járvány miatt elmaradtak, az erre szánt összeget átcsoportosították képzésekre.

A lakhatás megteremtésén kívül tanfolyamokon új szakmákat is tanulhattak a jelentkezők, például targoncás, villanyszerelő, gipszkartonozó, hűtő- és klímaszerelő, kőműves és lakberendező képesítést szerezhettek. Ezen felül támogatták a vállalkozások indítását és fejlesztését is, ez utóbbi kettőben 18 helyi fiatal részesült. Népszerű volt a kreatív klub, és több állásbörze szerepelt a projekt kínálatában.

Létrejött a fiatalok találkozási pontja, a Kisteleki Ifjúsági Ház is. A lakásokba költöző 35 év alattiaknak bérleti díjat nem, csak rezsit kellett fizetni, és bizonyos mennyiségű önkéntes munkát végeztek cserébe, például önkormányzati eseményeken.

– Ezt a résztvevők nem kényszerként élték meg, akadtak akik már ledolgozták a szükséges óraszámot, de továbbra is jöttek, mert jól érezték magukat, barátokra tettek szert. A legaranyosabb sztori az volt, amikor az önkéntes munka során ismerkedett meg egy fiú és egy lány, egymásba szerettek, összeköltöztek, összeházasodtak és már gyerekük is született – mesélte Rózsa. Megemlítette, előfordult, hogy az adódó lehetőség miatt két Budapesten dolgozó fiatal hazaköltözött és állást is kapott, de olyan is akadt, aki a kisvárosban dolgozott és ezért szeretett volna Kistelekre költözni. Az utóbbi példák is igazolják, a projekt sikeres volt, a fiatalok valós esélyt kaptak otthon, Kisteleken.