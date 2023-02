– A közelmúltban tartott testületi ülésen, a kormány által ígért kompenzációban is bízva, visszavontuk azt a határozatot, hogy településünkön éjszakára szüneteljen a közvilágítás. De a kalkulációk arra kényszerítenek bennünket, hogy ezt mégis meglépjük – mondta Búza Zsolt, Baks polgármestere. Azzal folytatta, a gazdasági helyzet miatt nagyon kritikus, nehéz esztendő vár rájuk, és bízik benne, nem évek, csak év. – Nehéz döntés volt, mert a közvilágítás mindig is érzékeny téma, és bármelyik ujjunkat harapjuk, fáj. Kaptunk ugyan kiegészítő támogatást, de számításaink szerint azzal együtt is 5 millió forinttal kellett volna pótolni csak a közvilágítás éves költségét – tette hozzá.

Eredetileg úgy tervezték, hogy 23 órától hajnali 4-ig nem világítanának a lámpatestek. Mivel azonban Pusztaszer már korábban cselekedett, és náluk 22 órától 4 óráig sötétül el a falu, Baksnak alkalmazkodnia kellett, mert egy hálózaton vannak, és az MVM csak így, ebben az időtartamban vállalta a lekapcsolást. – Azon is gondolkoztunk, hogy minden második vagy harmadik lámpatestet iktatnánk ki a rendszerből, de 2-2 millió forintba került volna a le-, majd a visszakapcsolás. Az is ellene szólt, hogy egyes utcák teljesen elsötétültek volna, míg más helyeken egész éjszaka világít a lámpa, ami feszültséget generált volna a lakosok között – közölte a faluvezető.

– Kértünk árajánlatot az MVM-től a trafóállomások vezérlésére, annak kialakítására, mert mint már ecseteltem, községünk nehéz anyagi helyzete miatt elkerülhetetlen a közvilágítás éjszakai kikapcsolása. Ezt minden képviselő belátta – mondta Búza Zsolt. A szüneteltetés azért is szükséges, mert előállhatott volna az a helyzet, hogy 3-4 hónap múlva egyáltalán, már kora estétől sem lett volna közvilágítás a községben. Ugyanis, magyarázta a polgármester, az állami normatíva a kötelező feladatok ellátására sem elég, és a jó szakembereket is szeretnék megtartani a településen. Bakson a takarékoskodás miatti szüneteltetést a lehető legrövidebb időn belül, várhatóan már március 1-től bevezetik.