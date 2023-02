Szeged. Befejezte a vízvezeték-rekonstrukciós munkát az Aradi vértanúk terén a Szegedi Vízmű, mely január 9-től végzett ott vízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat. A társaság közleménye szerint a most felújított vezetékszakaszon rendszeresen fordultak elő szivárgással is együtt járó meghibásodások az utóbbi időkben, ami azonnali beavatkozást igényelt. A víziközmű munkálatokat követően az útburkolat ideiglenes helyreállítása is megtörtént, várhatóan péntek déltől visszaáll a közlekedésben a megszokott rend.