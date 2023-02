Csongrád-Csanád vármegye. A munkáltatók többsége béremelést tervez az idén, és erre számítanak a munkavállalók is a jelentős áremelkedések miatt, az a vállalat, amelyik az inflációnál kisebb béremelést ad, a fluktuáció növekedésével nézhet szembe – közölte a Wyser munkaerőpiaci szolgáltató saját felmérésének megállapításait az MTI-vel. Az eredmények szerint idén a munkáltatóknak mindössze 7 százaléka nem tervez fizetésemelést, és 10-ből 2 dolgozó nem számít béremelésre. A cég közölte azt is, hogy a munkavállalók 44 százaléka 10-20 százalék közötti béremeléssel lenne elégedett, viszont 35 százalékuk 20-30 százalék közötti fizetésemelést szeretne. A felmérése kimutatta azt is, hogy a munkavállalók 80 százaléka magasabb bér miatt állást váltana, a szempontok között hátrébb szorult a szakmai kihívás, a munka és a magánélet egyensúlya, illetve a lokáció.