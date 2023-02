Indul a celebration, mert megjött a fizetésem – énekli a Belga a Fizetésnap című számában, amelyet minden hónapban meghallgatok, amikor megérkezett a bérem. Furcsa szokás, tudom. Épp a napokban is ezt a zenét hallgattam, de ezúttal picit jobban figyelve a szövegére, ami el is gondolkodtatott azon, hogy 15-20 év alatt mennyit fejlődött a világ. Ahogyan éneklik is, ma már a bankszámlánkon figyel a bér. Annál a banknál vezetett számlánkon, amelyik a legkedvezőbb feltételeket nyújt számunkra, de nem is olyan régen még nem volt ekkora választék, most is itt él erősen az emlékezetemben az, amikor a szüleim is a helyi takarékba jártak a fizetést felvenni, nem volt bankkártya, és SMS helyett telefonhívás jött, ha megérkezett a pénz a takarékba. Néha én is elkísértem a szüleimet, jól emlékszem, hogy akár félórát is várnunk kellett az igen különleges illattal bíró épületben, hogy kézhez vehessék a keresetet. Ma pedig ott tartunk, hogy a családban mindannyian bankkártyával rendelkezünk, mindannyian "bankolunk" valahol, és nem kell hosszú perceket várni ahhoz, hogy a kezünkben tartsuk a pénzt, elég egy automatáig elsétálni és pillanatok alatt van készpénzünk, ráadásul a nap 24 órájában adott ez a lehetőség.

De ha jobban megnézzük, nem kell a kezünkbe tartani a pénzt ahhoz, hogy érzékeljük, megjött a bér, vagy hogy vásároljunk, hiszen egyetlen kis kártyán van mindenünk. Sőt, manapság már a kártya sem kell, az okostelefonunkkal vagy az okosóránkkal is tudunk fizetni, tehát pénztárcára sincs már szükség. Két évtized alatt idejutottunk, a két évtized alatt pedig elképesztő tempóra váltott a világ fejlődése, így belegondolni is félelmetes abba, hogy újabb húsz év múlva hogyan fizetünk majd, és hogy lesz-e egyáltalán még készpénz.