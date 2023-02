A Szegedi Tudományegyetem közreműködésével fejlesztett a Balasys IT Kft. korszerű technológiákat ötvöző, ipari környezetre optimalizált, kiberbiztonsági feladatokat ellátó, hálózati védelmi megoldásokat. A projektre a konzorcium több mint 760 millió forint támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból – tájékoztatott az SZTE közleményében.

Arról is beszámoltak, hogy az ipari automatizálási és folyamatirányítási rendszerek biztonságának fenntartása napjaink egyik legnagyobb kihívását jelenti. Azok ugyanis nem csupán a termékgyártásban, hanem a kritikus infrastruktúrák, atomerőművek, vízművek vagy a villamosenergia-szállítás irányításában is alapvető szerepet játszanak. Egy ilyen rendszer elleni sikeres támadás nemcsak anyagi károkat okozhat, hanem a környezetben vagy akár emberéletekben számolva is súlyos veszteségek keletkezhetnek.

A közelmúltban zárult projektben olyan eszköz fejlesztése zajlott, amely képes az ipari hálózatok adatforgalmát valós időben monitorozni, a lehetséges támadásokat azonosítani és kiszűrni azokat. Az SZTE kutatóinak feladata az eszköz hálózati behatolás detektorának fejlesztése volt. Az eszköz több komponensből tevődik össze egy önmagában is kiemelt biztonsági megoldásokkal megerősített platformon. A klasszikus tűzfal megoldásokkal és behatolás detektorral rendelkező eszközt olyan gépi tanulásra támaszkodó megoldásokkal egészítették ki, amelyek ismeretlen támadások kiszűrésére is használhatók.