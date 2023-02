Február végéig kell Ásotthalom nagyközségi képviselő-testületének elkészítenie a 2023-as év költségvetését.

– Összetett feladat ez akkor is, ha éppen nem úgy áll a világ folyása, ahogy most. A költségvetésben a bevételek – normatívák és adóbevétel – rövidke soraival szemben a kiadások hosszú sora áll.

A kötelező feladatok mellett ott vannak a fejlesztések, a karbantartások, a megnövekedett rezsikiadások, rendezvények, civil szervezetek támogatásai, a lakosság részére nyújtott támogatások rendszere. A képlet egyszerű, a kiadási oldal folyamatosan nő, míg a bevételi oldal egyre szűkülőben van az önkormányzatok esetében. Így a költségvetésben kevesebb jut majd azokra a feladatokra, melyeket önként vállal az önkormányzat – mondta Papp Renáta polgármester.

Változás lesz 2023-ban, hogy a védőnői szolgálat kikerül az önkormányzatoktól az egységes szakmai színvonalú ellátás érdekében, de ennek részletes szabályai még nem ismertek. A hulladékgazdálkodásban is lesz változás, az év második felétől a MOL Zrt. lesz a hulladékszállításért felelős. Addig Ásotthalom újabb fejlesztések előtt áll: tavasszal várhatóak új hulladékgyűjtő edények, melyeket egy KEHOP-pályázatnak köszönhetően kapnak az ásotthalmiak. Az orvosi ügyeleti rendszerben is új modellt vezetnek be. Mórahalom ügyeleti központtal tervez az új rendszer, míg a ruzsai valószínűleg megszűnik majd.