– A Susán városrészben élő lakosoknak könnyebbséget jelentene, ha kiépülne a Klauzál utca és a Körte utca közötti rövid szakaszon, a Halesz soron a közvilágítás. Az ott közlekedők és a környéken lakók biztonságérzete szempontjából ez egy régóta megoldásra váró feladat. Egy olyan összekötő útról van szó, ahol az utóbbi időben megnőtt a forgalom. A lakosok jelezték, hogy több alkalommal megkeresték már a városvezetést, lakossági fórumokon is részt vettek, de nem kaptak választ, ezért fordultak hozzám, hátha előre tudom mozdítani az ügyet – mondta a közgyűlésen Benkő Zsolt képviselő.

A Klauzál utca végén, a Halesz soron a Körte utca és a Klauzál utca közötti mintegy 250 méteres részt érint Benkő Zsolt előterjesztése. Kérte az önkormányzatot, hogy mérjék fel, milyen technikai lehetőség van a kivitelezésre, és tegyék meg a beruházás megvalósításához szükséges lépéseket.

A közgyűlésen Berényi Károly alpolgármester válaszolt Benkő Zsoltnak.

– Magam is tapasztaltam ezt a hiányosságot. A költségvetésben idén 150 millió forintot tudunk a város közvilágításának fejlesztésére fordítani. Többször voltunk már ott polgármester úrral este, mert akkor látszik igazán, mi is a gond. A Halesz soron épül meg a nemzetközi versenyek tartására is alkalmas BMX-pálya, ezért is fontos a közvilágítás fejlesztése – mondta az alpolgármester.

Az is kiderült, az érintett szakaszon 5 villanypóznára lesz szükség. Márki-Zay Péter polgármester hozzátette, a Halesz soron nem lehet napelemekkel megoldani az esti fényt, mivel belterületről van szó és arra autók is járnak, ezért az előírások szerint vezetékes közvilágítás kiépítésére van csak lehetőség. A megterveztetés, engedélyeztetés, beszerzési eljárás és a kiépítés időt vesz igénybe, több millió forintos kiadással.

Végül a közgyűlés valamennyi képviselője megszavazta, hogy az önkormányzat megtegye a szükséges lépéseket és a határozat szerint még ebben az évben megvalósítják a Halesz sor hiányzó közvilágításának kiépítését.