A környezet olykor nagyon mostohán bánik a gazdálkodókkal, erre a tavalyi nyár is jó példa volt. Az aszály érintette a takarmánytermelést, az állattenyésztést és kihatott a fogyasztókra is. A mi feladatunk az volt, hogy álljuk a sarat. Reméljük, idén nyáron tényleg lesz sár is