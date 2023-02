Ferencszálláson máig nem felejtették el 2010-2011 fordulóját, amikor is komoly belvíz fenyegette a falut. A település körüli több száz hektárnyi termőföldön nagy mennyiségű hó halmozódott fel, és amikor egy kicsit enyhült az idő és megkezdődött az olvadás, a víz a község területére zúdult. Előbb a harmadik fokozatú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni, majd nem sokkal később a másodikat is. Ez utóbbi azt jelentette, hogy szivattyúzni is kellett. Az önkormányzat akkoriban vásárolt két nagy teljesítményű szivattyút. Mentesíteni kellett a felgyülemlett víztől jó néhány kertet, melléképületek dőltek össze, házak repedeztek, rongálódtak meg. Azóta hasonló problémára nem volt példa.

A polgármester, Jani János természetesen azt szeretné, hogy a továbbiakban már ne is legyen, ám emlékeztet rá: az időjárás kiszámíthatatlanná, szélsőségessé vált az utóbbi időben, nem ritka, hogy a hosszabb, szárazabb időszakot hirtelen nagy mennyiségű csapadék követi. Ezért, levonva a szükséges következtetést, a képviselő-testület úgy döntött, külön figyelmet fordít a belvíz megelőzésére. – A 2010-es tél legfontosabb tanulsága az volt, hogy a régi, földmedrű csatornák nem képesek a nagy mennyiségű víz elvezetésére. Ezek idővel gyomossá váltak, az átereszek pedig beomlottak – mondta. Emiatt 1700 méternyi csatornát már korábban felújítottak a faluban, most pedig folytatódik a munka.

Mint korábban megírtuk, a P+P Gép Kft. kapott megbízást Ferencszálláson a csapadékvíz-elvezető hálózattal kapcsolatos munkák elvégzésére. Ahol nincs árok, ott kialakítják, ahol van, ott új mederburkolatot kap. A beruházás öt utcát érint. A kivitelező január 16-án kötötte meg a szerződést, és másnap már kezdtek is: kutatóárkokat ástak, elvégezték a szükséges felméréseket és megritkították a növényzetet, ahol ez a munkagépek miatt szükséges volt. Most a temetőhöz vezető útnál tart az építkezés, ahol korábban egyáltalán nem volt csatorna. A tevékenység ugyan egy időre most megakadt, mert a föld 10 centi mélyen megfagyott és így a betonelemeket nem lehet megfelelően szintezni, a falu első embere azonban bízik abban, hogy ettől függetlenül őszre mindenütt végeznek.