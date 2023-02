– Aláírtuk a szerződés, mert nem akarunk utcára kerülni. Mindig fizetjük a számlákat, együttműködünk az önkormányzattal, de erre a meglepetésre nem számítottunk. Elég nagy bajban lehet az önkormányzat, ha a legszegényebb rétegből, a szociális bérlőkből kell megélniük – summázta véleményét Bugyi Eszter. A szentesi asszony egy 25 négyzetméteres lakásban él: az apró fürdőszoba és főzőfülke mellett egy szobája van. A bejárati ajtó olyan görbe, hogy vígan fütyül mellette a szél, de a papírvékony ablakokon át is szökik a meleg az utcára. Fűteni alig fűt, de így is magas a gázszámlája.

Mint a bérlő elmondta, a ház, amelyikben él, a hatvanas években épült, azóta azonban hozzá sem nyúltak. Saját erejéből a szobát tudta kifestetni, az önkormányzat felújítására hiába vár.

– Az én bérleti díjam nem olyan magas, de akinek a 20-30 ezer forintos díja nőtt majdnem a duplájára, az már nagyon megérzi ezt az emelést. Pláne most, hogy minden többe kerül. Sokan megkerestek, de nyilvánosan senki sem meri vállalni a véleményét: félnek, hogy kirakják őket a lakásukból, ezért tűrnek és nem szólnak az emberek. Biztosan sokan elítélnek, hogy minek ugrálok, mert az albérletek drágábbak. Én sem panaszkodni akarok, de valakinek ki kell állnia az emberekért – hívta fel a figyelmet Bugyi Eszter.

– Amikor egy hölgy kijött ellenőrizni a lakás állapotát, meg volt döbbenve, hogy milyenek a körülmények. Szeretnénk tisztán látni a számokat, hogy mire lett költve a bérleti díj, ha a lakások nincsenek felújítva – vetette fel. A szentesi asszony több fórumon is próbált segítséget kérni, egyelőre azonban nem kapott választ a kérdéseire. – Az is rosszul esett a szociális bérlakásokban élőknek, hogy miközben a bérleti díjakat komolyan emelik a képviselők, a saját tiszteletdíjuk emelését is megszavazták. Én, ha ott lennék, nem fogadnék el pénzt, ha csak tettem is a közért – mondta lapunknak a szentesi asszony.

Kiss Csaba alpolgármester a bérleti díj emelése elfogadásakor rámutatott, eddig túlzottan alacsonyak voltak a szociális bérlakások díjai, havonta 10-12 ezer forintért összkomfortos lakáshoz lehetett jutni Szentesen. Mint elmondta, a jelen piaci bérleti díj 80-120 ezer forint lakásonként, ezért is találták indokoltnak a lakbéremelést a képviselők. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a lakbértámogatási rendszert is kiszélesítették, enyhítve a szociálisan ténylegesen rászorulók anyagi terhein.