Összesen 39 napirendi pontot tárgyalt meg Algyő nagyközség képviselő-testülete februári rendes ülésén. A büdzsé elfogadása előtt több olyan előterjesztést is támogattak a képviselők, amelyek a település rezsiköltségeinek csökkentését szolgálják. Ezek egyike egy korábban már elnyert TAO-pályázathoz kapcsolódik. Eredetileg tornaszobát építettek volna a pénzből, ám mivel van mód a pályázat átminősítésére, az a terv, hogy a Borbála Fürdő területén egy hektáron, 400 kilowattos napelemparkot alakítanak ki. Molnár Áron polgármester elmondta, bár a körülményekhez képest jó szerződést tudott kötni az önkormányzat a szolgáltatóval, a Gyevitur Nkft. januári villanyszámlája így is 14 millió forint volt. Megjegyezte, a fürdőben az áramfogyasztást nem a világítás határozza meg, hanem a szivattyúk és egyéb rendszerek működtetése adja a zömét. Hozzátette, a TAO-pályázatok csak a projektet támogatják, az előkészítést és az esetlegesen felmerülő további költségeket nem, így lesz önerő. Molnár kalkulációi szerint a napelempark meg is épülhet idén, gyenge pontnak az elektromos hálózatot nevezte, ugyanis ha a jelenlegi nem megfelelő a rendszerbe tápláláshoz, akkor hálózatfejlesztést is kell eszközölni. A fejlesztést támogatta a testület és kiválasztották a tervezőt is.

Algyőnek idén 66 millió forintot kell fizetnie a közvilágításért, annak fejlesztéséről már tavaly is tárgyaltak. Ebben az évben 70 milliót költenek erre, a pénzből a legnagyobb fogyasztású lámpatesteket cserélik le. A beruházással a jelenlegi árak mellett éves szinten 20,5 milliót spórolnak, tehát három és fél év alatt megtérül a beruházás.

A nagyközség költségvetésének idei főösszege 3 milliárd 713 millió 541 ezer forint. A napirendi pont kapcsán a polgármester azt mondta, hiába jobbak az adóbevételek, nagyobbak az elvonások is, ugyanis Algyő által a központi költségvetésbe fizetendő szolidaritásai adó jelentősen nőtt, a tavalyi 311 millióról 440 millióra. Megjegyezte, az állami normatív támogatások is emelkedtek, így nagyjából „nullára jönnek ki”, hiszen amennyivel több forrás jön idén az államtól, annyival többet is kell befizetniük a központi büdzsébe.

Jó hírként számolt be a településvezető arról, hogy idén mer az önkormányzat fejlesztésekben gondolkodni, mert az elmúlt 2-3 évben a megszokott fejlesztési hullám elmaradt, mivel nem volt rá pénz, szinte csak pályázatokból tudtak előre haladni. Beruházások tekintetében egyébként 755 millió forint felhalmozási kiadás szerepel a büdzsében, ez az áthúzódó tételeket és az induló beruházások összegét egyaránt tartalmazza.

Ha a költségvetés számait böngésszük, elmondható, hogy helyi adóbevételek kapcsán csaknem 1 milliárd 82 millióval kalkulál idén az önkormányzat, ebből az építményadó 80 millió lehet, iparűzési adó esetében pedig 1 milliárdos bevételt várnak.