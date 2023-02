Az eseményen hangsúlyozták, a vállalat nem önvezető autót fejleszt, hanem az önvezető autó létrehozásához, biztonságos működéséhez fejlesztenek ki rendszereket, eszközöket. A már meglévő technológiák közül szerdán kettőt is bemutattak, az egyik a szemantikus szegmentáció, a másik pedig az objektum detekció, amelyek mesterséges intelligencia alapú gépi látás megoldások.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Continental tavaly októberben jelentette be, hogy a vezetéstámogató és automatizált járművezető megoldásokon dolgozó csapatokat hoz létre Szegeden is. A csoportok felállítása folyamatban van, de már vannak, akik megkezdték a munkát Szegeden.