A csapadékvíz-elvezetési program a harmadik üteméhez – kettővel már korábban elkészültek a faluban – érkezett Bakson: lefolytatták a közbeszerzést, kiválasztották a kivitelezőt és a megvalósításra nagyjából 90 millió forint áll rendelkezésre – tudtuk meg Búza Zsolt polgármestertől.

A beruházás hét utcaszakaszt érint a településen, a Fő, az Ady Endre, az Aradi, a Kossuth, a Béke, a Csanyteleki és a Rózsa utcákat. Itt zajlanak majd a munkálatok, amelyek jelentősen javítanak a csapadékvíz elvezetésén. Az esővíz egyébként a csatornákból gyűjtőtárolókba jut el. Az ilyen jellegű fejlesztéseket egyébként folyamatosan végzik a településen, természetesen nyertes pályázatok függvényében.

– A munkaterületet átadtuk a cégnek, most zajlik a közművek feltárása, amint láttam a szintezést is elvégezték már a szakemberek a mérőműszerekkel, és a napokban kezdődik a tényleges kivitelezés, ami a terveink szerint májusra be is fejeződhet – sorolta a polgármester.

Elkészültével már több mint hét kilométeres lesz a szilárd mederelemekkel ellátott csapadékvíz-elvezető rendszer a falu területén. A mostani munkálatok 2057 méter felújítását jelentik, és ahogy Búza Zsolt megjegyezte: ezúttal a legkritikusabb állapotban lévő szakaszok rekonstrukciójára koncentráltak a tervezéskor.