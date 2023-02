A templombelső már olyan rossz állapotban volt, hogy a két kereszthajót le is kellett zárni. A boltozat odafent annyira meggyengült, hogy folyamatosan potyogott, és amikor szakemberek megvizsgálták, az is kiderült, hogy a tartóvasak is cserére, javításra szorulnak.

– Az épület rossz állaga annak a következménye, hogy a második világháború után egy villámcsapás miatt leégett szinte a teljes boltozat, a főhajó kétharmadának gerendázata. A beázásoktól egy hatalmas ponyvát húztak a padlástérbe, így próbálták védeni a falakat. Az összekötési pontokra azonban így is nagyon sok víz zúdult – mondta Pálfai Zoltán plébános. Hozzátette, részleges állagmegóvásról van szó, a legfontosabb részeket javítják most ki. Az oldalfalak régi beázását is igyekeznek korrigálni.

Makón két római katolikus közösség működik. A belvárosi a nagyobb, központi, az újvárosi templomban a szentmisék alkalmával mintegy ötvenen jelennek meg, de a városrész katolikus iskolájával és óvodájával is kapcsolatban van a plébánia, így időről időre onnan is érkeznek különböző rendezvényekre gyerekek.

Fotó: Szabó Imre

Az újvárosi templom éppen 110 esztendős idén. A mostanihoz hasonló léptékű felújítása legutóbb az ezredforduló idején volt, akkor a tetőt cserélték. A beruházásra az újvárosi egyházközség 15 millió forint állami támogatást nyert, amelyhez a hívek az elmúlt években mintegy 10 millió forint adományt gyűjtöttek hozzá. A plébános fontosnak tartotta megemlíteni: hálás mindazoknak, akik segítettek.

A kivitelezésre a Jantó Sándor ügyvezetése alatt működő makói Mester Bau Kft.-t kérték fel. A tervek szerint húsvétra készülnek el, de ha elhúzódna a felújítás, akkor Szent László emléknapjára szeretnék átadni. A takarítást és az egyéb utómunkálatokat a hívek végezik majd el önkéntes munkaként.