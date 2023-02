Logisztikai, kereskedelmi tevékenységgel, újszerű mezőgazdasági technológiával ismerkedhetnek a Délalföldi Kertészek Szövetkezeténél azok a középiskolás tanulók, akiket egész napos tanulmányutakra várnak majd. Hétfőn délelőtt Csongrádon, az Alföldi Agrárszakképzési Centrumban írták alá a felek az együttműködési megállapodást. Így a szentesi Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola, illetve a makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola kertész és mezőgazdasági gépész tanulói ismerkednek majd a Délkertész innovatív technológiájával, az ottani munkafolyamatokkal.

Mint azt Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnök-ügyvezetője hangsúlyozta, különösen fontos, hogy minél gyorsabban növekedjen a képzett mezőgazdasági szakemberek száma. A most felnövekvő generáció jelenti azt az utánpótlást, amely nélkülözhetetlen a fejlődéshez. A logisztikai és kereskedelmi tevékenységekben egyre több újszerű technológiai eszközt használnak, amelyekkel a tanulók megismerkedhetnek a Délkertésznél. Átláthatják a teljes folyamatot a beszállítástól kezdve, a minőségi és mennyiségi ellenőrzésen, a tároláson, csomagoláson át egészen a feldolgozásig, az áru összekészítéséig és a felpakolásig. Fontos az is, hogy a felnövekvő generáció, a jövő szakemberei ne csupán a hivatásukat tanulják meg, hanem megtapasztalják a termelői összefogás erejét is.

Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, a képzőhelyek érdeke, hogy olyan képzéseket kínáljanak, amellyel valós elhelyezkedési lehetőség jut a náluk végzett szakembereknek. Fontos az együttműködés az olyan innovatív, az agráriumban, az élelmiszer-gazdaságban tevékenykedő vállalatokkal, amelyek érdekeltek, egyúttal felelősséget vállalnak a jövő szakembereinek képzésében. Az együttműködéstől azt várják, hogy a szentesi és a makói iskolák tanulói megismerkedhetnek a Délkertész innovatív szakmai folyamataival.

– Reméljük, hogy olyan tudásra tesznek szert a tanulók a gyakorlatban is, amely fokozza sikerességüket és egyben elhivatottságukat – hangsúlyozta Horváth József.