A Magyar Vöröskereszt 2011-ben kapott adományként egy 80 négyzetméteres, 3 ezer négyzetméteres kerttel is rendelkező ingatlant Ambrózfalván. Az épületben 50 millió forintos pályázati támogatással egy kis zöldség-gyümölcs feldolgozóüzemet alakítottak ki. Szépen felújították, korszerű berendezésekkel szerelték fel. A cél az volt, hogy itt megváltozott munkaképességű embereket alkalmazzanak, a faluban és környékén ugyanis ilyen munkahely nemigen akad.

A terv az volt, hogy a kertben termesztett fűszerek AmbRóza néven saját márkás termékként kerülnek majd forgalomba, a környékbeli gazdáktól felvásárolt feldolgozott zöldségeket, gyümölcsöket pedig olyan üzemeknek értékesítik, amelyek kész terméket állítanak elő belőle.

Az üzem azóta is működik, igaz, a kezdeti 9 helyett 5 fővel. Sasvári Krisztina, a Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója elmondta, eredetileg leginkább fűszerpaprikát termesztettek, most elsősorban lestyánt és tárkonyt. Már tavaly is nagy mennyiségben tudtak ebből a két fűszernövényből leszedni és feldolgozni. A múlt évben ráadásul bővült a termékpaletta: már konyhakész fagyasztott termékeket, lekvárokat és lecsót is készítenek, káposztát savanyítanak – gyakorlatilag bármit, ami sózott vagy hőkezelt, fermentált. Mindent kézműves módon állítanak elő.

Amit kitalálunk, azt először megkóstoljuk. Igyekszünk különlegességekkel is előállni. Gyártottunk például narancsos céklalekvárt a Borsod vármegyei Vöröskereszt felkérésére, egyedi recept alapján. Ezt az ottani véradók kapták ajándékba

– mesélte Sasvári Krisztina. A legnépszerűbb termékük egyébként a fermentált savanyúkáposzta, ami erdélyi cserépedényben készül. Tartósítószert nem, de minőségi hozzávalókat, például parajdi sót használnak.

Megtudtuk: összefogtak a Borsod megyei Vöröskereszttel, akiknek kecskefarmjuk van, sajtüzemet működtetnek. Közösen értékesíthető termékcsomagokat fognak összeállítani, amiket éttermeknek kínálnak majd, de később vásárokon, fesztiválokon is kaphatóak lesznek.