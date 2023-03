– A szakmatanulás népszerűsítése a szakképző intézmények hangsúlyos feladata. Iskoláinkban ugyanis – a munkaerőpiaci igényekre reagálva – folyamatosan bővítjük a kínálatot. A vásárhelyi helyszínen 15 ágazat 28 szakmája mutatkozott be; köztük a szépészet, informatika, cukrászat, hegesztés, villanyszerelés, építőipar, vendéglátás és a turizmus – mondta lapunknak Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Fontos az önismeret

Hódmezővásárhelyen a turizmus-vendéglátás ágazatban kétszáznál több a hallgató, a szintén népszerű szépészet ágazatban harmincan tanulnak. Az informatika és távközlés ágazat is kedvelt, a felnőttek pedig főként a villanyszerelő, illetve az építőipari szakmák iránt érdeklődnek. Kincses Tímea szerint a fiatalok majdani szakmai sikerei múlhatnak azon, hogy ismerik-e önmagukat, igényeiket és képességeiket. A Cégek Piacán a vállalatok képviselőitől nem csak a szakmák előnyeiről informálódhattak, annak esetleges nehézségeit szintén megismerhették.

Ingyenes szakmák

Összesen nagyjából 1200-an tanulnak a HSZC vásárhelyi intézményeiben: 850 diák nappali tagozaton, a többiek a felnőttképzések valamelyikén. Kincses Tímea főigazgató szerint hatalmas lehetőség, hogy két szakmát térítés nélkül tanulhatnak azok, akiknek még nincs szakmájuk. Az általános iskolából ballagó tanulók választhatnak a szakmát és érettségit is adó ötéves technikumi képzések közül, illetve a három éves szakképző iskolai kínálatból. Utóbbiak további két év alatt ugyancsak megszerezhetik az érettségi bizonyítványt is. A felnőtteknek is többféle lehetőséget kínálnak: van néhány hónap alatt, vagy egy-másfél év alatt elvégezhető képzés. A nappalisokat ösztöndíjjal segíti iskolájuk.