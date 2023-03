A Magyar Falu programban három új építési telek közművesítése kezdődött meg március elsején Ásotthalmon, a Mező utcában. A Gólya-ligetre néző telkek víz- és szennyvíz bekötést kapnak a pályázatból, amelyet még a 2020-ban nyert el az önkormányzat, de az az összeg már nem volt elég, ezért a beruházás újratervezést igényelt. A költségek növekedésére tavaly év végén kapott rendkívüli többlet támogatást az önkormányzat.

A helyszínen, a Strandfürdő melletti területen Papp Renáta polgármester megmutatta a három teleknek helyet adó területet, ahol már dolgoznak a szakemberek, víz- és csatornarendszert építenek ki éppen a gerincvezetékkel és a bekötésekkel.

– A program lényege és az ásotthalmi családbarát politikánkhoz kapcsolódik, hogy építési telkeket alakítunk ki magánszemélyek részére, majd ha a beruházás elkészül, ezeket értékesítjük. Az eredeti pályázati összeg 2020-ban 15 millió forint volt, de azóta növekedtek a költségek, most 20 millió forintból kell gazdálkodnunk. A mostani munkálatokkal párhuzamosan elindul a gázvezeték és a közvilágítás kiépítése is ezen a területen. Összességében pedig a Mező utcával párhuzamosan több telket tervezünk kialakítani. A most készülő három telek átlagosan 1700 négyzetméteres lesz. A tervezett befejezés április vége, a műszaki átadást követően júniustól értékesíthetők lesznek a telkek az év második felében, de már szívesen fogadunk érdeklődőket – mondta a polgármester.

Hozzátette, Ásotthalom lakóinak száma a négyezer fős lélektani határ alá csökkent, de a születések száma emelkedik.

– A nemrég átadott bölcsődénkből látszik, hogy a gyerekszám nő, telt házzal működik mindkét bölcsőde és folyamatos a várólista, ezért bízok abban, hogy a mostani válságokat követően az építkezési szándék is megmarad, vagy emelkedik – tette hozzá Papp Renáta.