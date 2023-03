– Az egész világon egyre inkább teret nyer neves virológusok körében is az a nézet, hogy a magas patogenitású madárinfluenza-vírus állandó része lesz életünknek. Szakítva a régi, éves vagy akár évtizedes ciklusokhoz köthető megjelenésével

– tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih). Az országos hatáskörű szervezet ugyanis február közepén ismét madárinfluenza jelenlétét igazolta Bács-Kiskunban, alig néhány héttel azután, hogy feloldották a tavaly év végén elrendelt korlátozások jelentős részét a dél-alföldi vármegyékben. Tavaly novemberben többek között Csongrád-Csanád vármegyében is megjelent a madárinfluenza: Szentesen egy 8300, míg Sándorfalván egy 2200 ludas állományban jelentkeztek a tünetek. Mindkét helyen a megemelkedett elhullás és az idegrendszeri tünetek hívták fel az állattartók figyelmét. A Nébih munkatársai szerint kijelenthető, hogy a betegség szinte folyamatosan jelen lesz Európában és a világ számos térségében. Mivel a vírus már mind a vándorló, mind a hazai vadmadarakban jelen van, ezért egész évben folyamatos veszélyt jelent az állományokra.

Tavaly szeptembertől napjainkig Európában összesen 712 baromfitartó gazdaságban, 280 fogságban tartott madarakat tartó intézményben és 3570 vadmadárban mutatták ki a szakemberek a magas patogenitású madárinfluenza-vírust.

– A korábbi járványok tapasztalatai azt mutatják, hogy a háztáji állományok nem jelentenek jelentős kockázatot a magas patogenitású madárinfluenza terjedése szempontjából

– fogalmazta meg a Nébih arra a kérdésre, hogy főként a baromfitelepeken fontos a védekezés, vagy a háztáji baromfitartók is tehetnek ezért? Utóbbiaknak nem kötelező, csak ajánlott zártan tartani az állományukat. Ugyanakkor a vadon élő madarak közvetítésével háztáji állományokba is bekerülhet a vírus, éppen ezért javasoltak az óvintézkedések. Így többek között javasolt a baromfik etetése és itatása fedett helyen, valamint a takarmányt is ajánlott zártan tartani, hogy a tárolás során ne férjen hozzá idegen fajú állat.