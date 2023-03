Horváth Attila, a Fehérép Kft. általános igazgatója a Délmagyarországnak azt mondat, ezek a plusz feladatok abból adódnak, hogy az önkormányzat a rezsiválságra tekintettel azt kérte, alakítsák át az épületegyüttes energiaellátását úgy, hogy az a lehető legkevesebb külső energiaforrást igényelje, és maximálisan használják ki a termálvíz adta lehetőségeket. Az ehhez szükséges módosításokat a városháza energetikus szakemberével együtt dolgozták ki. Nem csak a nyári öltöző téliesítéséről van szó: a változtatások érintik a már meglévő épületegyüttest, sőt a tanuszodát is.

Közben csütörtökön is szorgoskodó munkásokat láttunk a Hagymatikum új épületegyüttesénél. Amikor ott jártunk, épp a kupolák tetőszigetelő elemeit helyezték föl. Horváth Attila azt mondta, jelenleg a bővítés készültségi szintje nagyjából 60 százalékos. A tetőfedésen kívül elektromos és gépészeti munkák folynak, illetve a hátsó nyitott élménymedence kialakítása, és éppen a közelmúltban fejezték be egy új lépcsőház építését. Április második felére szeretnének addig eljutni, hogy a festők és a burkolók is munkához láthassanak.