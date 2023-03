Makó. Két pályázat miatt tartott pénteken reggel rendkívüli ülést a makói képviselő-testület. Döntöttek arról, hogy az önkormányzat mintegy 300 millió forint értékben pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási programjára, hogy az energiahatékonysági szempontokat is figyelembe véve felújíthassa az Erdei János Városi Sportcsarnok homlokzatát, tetőszerkezetét, az ajtókat-ablakokat, valamint korszerűsíthessék a fűtési rendszert. A képviselő-testület emellett, mint az érintett terület tulajdonosa, hozzájárulását adta a Maros Télisport Egyesület újabb fejlesztéséhez, ami a létesítményt fedő sátor 25 milliós korszerűsítését jelenti. Ennek megvalósítására az egyesület a Magyar Jégkorong Szövetséghez nyújt be támogatási kérelmet.