Ötvenmillió forintos pályázati forrásból felújították a klárafalvi faluházat. Az intézményt szombat délután adták át Gémes László, a Csongrád-Csanád vármegye közgyűlésének elnöke és Bartók Csaba, a Fidesz szegedi elnökének részvételével. Boros Zsolt polgármester elmondta, már elődjének és a képviselő-testületnek is régi vágya volt, hogy ez az épület átalakulhasson a kor színvonalának megfelelően.

Az épület új hőszigetelést kapott, kicserélték a nyílászárókat, megújultak a mellékhelyiségei, építettek egy mozgáskorlátozott feljárót, az udvar térburkolatot kapott, a világítást energiatakarékosra cserélték, mindezek mellett pedig tisztasági festést és parketta-felújítást is végzett a kivitelező. Gémes László úgy fogalmazott, a kistelepülések élete soha nem egyszerű, egy időben nem is tudtak fejlődni, most azonban új fordulat állt be az életükben.