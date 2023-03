– Nagyon jó, csodálatos. Erre csak jót lehet mondani. Végre nem kell figyelni a buckákra, nem kell kerülgetni az úthibákat, amelyeket már jól ismertünk. Azóta itt görkoriznak a fiatalok, szélesebb is lett, elfér két autó egymás mellett, nem kell lehúzódni, ami tönkreteszi a padkát – mondták az üllési Határ út lakói, Gyöngyi néni és Edit, meg a volt polgármester, Nyáriné Tajti Anna.

A településen csütörtök délelőtt a Határ út felújítása alkalmából rendeztek átadó ünnepséget a Dózsa György és Kölcsey Ferenc utca között Nagy Attila Gyula polgármester, Mihálffy Béla országgyűlési képviselő és Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárának részvételével. Az Üllés kül- és belterületének határán húzódó Határ út másfél kilométeres szakasza 195 millió forintos Vidékfejlesztési Programban nyert pályázati pénzből újult meg.

Fotó: Török János

– Fontosnak tartottuk, hogy a vidéki infrastruktúra megújításánál komoly erőforrásokat fordítsuk a külterületi utak felújítására, hiszen az egy falu és a külterületi tanyák, az ottani termelőegységek közötti összeköttetést biztosítja. Az elmúlt években mintegy 2500 kilométernyi külterületi út felújításához tudtunk hozzájárulni, amelyre elköltöttünk 160 milliárd forintot – mondta az államtitkár.

Mihálffy Béla azt hangsúlyozta, hogy a magyar kormány bizonyította az elmúlt 12 évben, hogy támogatja a vidéki életet és a vidéken élőket, aminek számos példája van, többek között a falusi csok, a Magyar Falu program, a belügyminisztériumi és egyéb pályázatok.

– Ennek a vidékfejlesztési támogatások komoly haszonélvezői a térség települései, amelyek élnek is a lehetőséggel és ami látszik is. Ez különösen igaz Üllésre, ahová havi rendszerességgel jövök valami szép, új fejlesztést átadni – mondta a térség országgyűlési képviselője.

Fotó: Kerekes Balázs

Üllés polgármestere, Nagy Attila Gyula rövid történeti visszatekintéssel kezdte beszédét. Elmesélte, hogy itt lakik a közeli Petőfi utcában és gyerekként számunkra az egész falu nagy játszótér volt. A Határ út is ilyen volt a mellette lévő erdősávval.

– A kohósalakos, murvás úton sokat estünk biciklivel, gyakran kellett a salakot kiszedni a térdünkből. Már akkor látszott, hogy nagy az út igénybevétele. Most nem csak új aszfaltréteg került rá, hanem szélesítettünk is rajta. Széles és elég hosszú ahhoz, hogy egyesek sztrádának használják, ezért 40 kilométeres sebességkorlátozó táblákat helyeztünk ki. Bízom benne, hogy olvassák is a táblát a közlekedők, és felelősséggel használják a megújult útszakaszt – tette hozzá a polgármester.