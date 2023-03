– Önkormányzatunk örömmel járul hozzá, hogy a fürdő támogassa a véradókat. Mindenkit arra buzdítunk, hogy továbbra is rendszeresen adjanak vért. Nagy szükség van rá, életeket menthetnek vele – mondta csütörtökön, a belépőjegyek átadásakor Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Hangsúlyozta, maga is személyes példával jár elöl, rendszeres véradó.

Katona Zsolt, a Hód-Fürdő Kft. ügyvezetője kiemelte, minden véradó hős, ezért is támogatják a Vöröskeresztet. Arról is beszélt, hogy véradást is szívesen szerveznének a fürdőben, reményét fejezte ki, hogy a korábbiaknál is többen jelentkeznek majd donornak.

Sasvári Krisztina, a Vöröskereszt vármegyei vezetője hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy akik a vérükkel járulnak hozzá embertársaik gyógyulásához, olyan ajándékot kapjanak, ami az egészségüket szolgálja. A fürdőbelépő is ilyen, alkalmas a rekreációra. Hódmezővásárhely térségében idén 4000 vérvételt terveznek, ami magas szám és nehezen teljesíthető. Köszönetet mondott, hogy a város mindent megtesz azért, hogy minél több véradót megszólíthassanak.