Most is szép Csanádalbertin a polgármesteri hivatal melletti park, sok-sok fával, hatalmas füves területtel rendelkezik. A parkban nemrég kivágták a már veszélyessé vált, elöregedett fákat. A fejlesztés során hamarosan megtörténik a pótlásuk.

– Rekultiváljuk a főterünket és a művelődési házunk mögötti teret. A TOP Plusz pályázaton nyertünk rá 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A kivitelezés, a fejlesztés természetéből adódóan, 2023 tavaszára húzódott át – jelentette be Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere.

Az ültetések után Csanádalberti központja virágba borul és kizöldül.

– A forrásból összesen 1200 tő rózsát, több száz cserjét, bokrot, rengeteg, mintegy félszáz facsemetét, számtalan virágot ültetünk el. Ha elkészül, és a növények megindulnak, biztosan gyönyörű lesz a településközpontunk. Már nagyon várjuk – említette meg a polgármester.

A növénytelepítés mellett más fejlesztéseket is megoldanak az 50 milliós támogatásból. Korszerűsítik a park közvilágítását, vízhálózatot építenek ki. Az automata öntözőberendezéssel a növényápolás is könnyebb lesz, hatékonyabban óvják meg a parkot az esetleges újabb nyári aszálytól. Járdákat, kis közlekedőutakat is kialakítanak, illetve a művelődési ház mögött is zöldítenek.

– A parkunk világítást kap, esténként is ki lehet majd ülni oda, kicsit beszélgetni, vagy akár piknikezni. Asztalokat és padokat és kézi hulladékgyűjtőket is telepítünk. A játszóterünk is itt található. Az ott lévő játékokat felújítjuk és természetesen újakat is telepítünk. A munkálatokhoz hamarosan hozzálátunk – tudtuk meg Csjernyik Zoltántól.

Csanádalbertin az elmúlt években már szinte mindent felújítottak. Megszépült a polgármesteri hivatal, az idősek napközije, az iskola és az óvoda is. Kialakítottak egy mini bölcsődét is, ahol a pitvarosi mikrotérség gyermekeit fogadják. Az evangélikus templom és az idősek napközije közötti területen építettek egy új művelődési házat, amelyet hűtő-fűtő klímákkal, fűtőpanelekkel láttak el, így hatékony a működtetése. Az intézményt egyedi szennyvízkezelővel is ellátták, a környezetében már csak az épület mögötti parkosítás van hátra, ami heteken belül megvalósul.