Több mint négy év telt el az ünnepélyes alapkőletétel óta, így Algyő vezetését többször érte kritika amiatt, hogy egyre csak tolódott a 33-szor 25 méteres kültéri medence elkészülte. Molnár Áron polgármester a nagyközség Facebook-oldalán közzétett videójában most arról számolt be, hogy április 28-án 15 órakor átadják a projektet. Ez persze nem jelenti azt, hogy akkortól használni is lehet a medencét, ugyanis először a próbaüzem következik.

– Két projekt zárul: magának a medencének az elkészülte és az új kút bekötése. Ez az a projekt, ami régóta húzódik, és kavart némi hullámokat is – mondta a videóban a polgármester. Megjegyezte, több esetben kérdezték, miért is húzódik el ennyire a beruházás, ám szerinte most az a fontos, hogy belátható időn belül elkészül a TAO forrásból végzett fejlesztés. A medencére egyébként ősszel sátor is kerül, így egész évben használható lesz.

Emlékeztetett, hogy a fejlesztés indoka az volt, hogy maga a Borbála Fürdő nem rendelkezett olyan kültéri medencével, ami a nyári hónapokban is egyfajta felüdülést jelenthetett volna, a másik nagyon fontos ok, hogy a Magyar Vízilabda Szövetséggel és a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylettel úgy látták, hogy talán újfajta sportág, nevezetesen a vízilabda is érdeklődésre tarthat számot a településen. Így ez a két érdek találkozott.

Költséghatékonyság

Szintén TAO forrásból új kutat is fúrtak, amellyel kapcsolatban Molnár Áron azt mondta, hogy egyrészt növeli az üzembiztonságot a nagyobb hozamú kút, másrészt a medencén kívül a fürdő egésze, az iskola és a sportközpont fűtését is ellátja a jövőben. A településvezető kitért arra is, hogy már a mögöttünk álló télen is termálvízzel biztosították nagyrészt ezen intézmények fűtését, az új kút révén viszont még hatékonyabban és olcsóbban tudják ezt megoldani.

Fotó: Algyő nagyközség Facebook-oldala

2018-ban kezdték

A kültéri medence alapkövét még 2018 őszén tették le, és akkor úgy kalkuláltak, hogy egy éven belül át is tudják adni a vendégeknek.

A fürdőfejlesztés egyébként régóta foglalkoztatta a település vezetését, többféle koncepció mentén gondolkodtak, egykor látványmedencét terveztettek, ám olyan magas árajánlatot kaptak, hogy bele sem fogtak. 2016-ban ismét a képviselő-testület asztalán volt a téma, akkor arról vitáztak, hogy vajon 50 vagy 33 méteres medencére lenne szükség, végül utóbbi mellett döntöttek. A közbeszerzés is elhúzódott, csak a harmadik lett sikeres, és ahogy telt az idő, úgy növekedtek a költségek is. Először 450 millió forintos költségbecslés készült, bő fél év múlva azonban már 600 millióról beszéltek, majd az 1 milliárdot meghaladó árajánlatok miatt egyszerűsítették a tervet, így 2018-ban az alapkőletételkor a nyertes kivitelező 880 millió forintért vállalta a projektet.

2020 elején arról írtunk, hogy abban az évben elkészül a sportmedence, majd 2021 végén tavaly tavaszra lehetett várni az átadót. Akkor a polgármester azt nyilatkozta a Délmagyarországnak, hogy háromszor módosították a határidőt a szerződésben, és a koronavírus-járvány is jelentősen hátráltatta az építkezést.

Fókuszban az energiahatékonyság

A fürdő területén más fejlesztést is terveznek. Ahogy beszámoltunk róla, a februári testületi ülésen támogatták a képviselők, hogy TAO finanszírozással napelemparkot létesítsenek a Borbála Fürdőnél. Ezt egy korábban elnyert TAO-pályázat átdolgozása teszi lehetővé. Eredetileg tornaszobát építettek volna a pénzből, ám mivel van mód a pályázat átminősítésére, az a terv, hogy a Borbála Fürdő területén egy hektáron, 400 kilowattos napelemparkot alakítanak ki. Molnár Áron kalkulációi szerint a napelempark meg is épülhet idén. A fejlesztést támogatta a képviselő-testület és kiválasztották a tervezőt is.