A probléma nem új keletű. Az önkormányzat pedig, a jelek szerint, egy év alatt nem tett semmit a megoldásért.

Alig van háztartási gépük

A Rapcsák utca 52. szám alatti lakótömbben 21 lakás található. Picikék, mindössze 28-29 négyzetméteresek. A lakók szociálisan rászorulók, van közöttük egyedül élő kisnyugdíjas, de kevés pénzből élő háromgyermekes család is. Tavaly már írtunk a kálváriájukról. Az önkormányzat cégének akkor havi 4 ezer forintos villanyszámlát kellett fizetniük. 2022 tavaszán erre „túlfogyasztás” miatt még lakásonként 78 ezer forintot számlázott ki nekik a HVSZ Zrt, amit 3 nap alatt kellett volna befizetniük. Mindenki felháborodott, mert alig van háztartási gépük, és pénzük sem volt. Az önkormányzati cég „megengedte”, hogy részletekben fizessenek. Akkor az önkormányzat arra hivatkozott, hogy 2020. július 1-jétől az önkormányzati ingatlanok ügye a HVSZ Zrt.-hez tartozik, vagyis mosták kezeiket. A HVSZ Zrt. pedig arra, hogy „Az elszámolás a lakásoknál található költségosztók alapján nem lehetséges, tekintettel arra, hogy számunkra ismeretlen a mérők induló állása, továbbá a felszerelt osztók nem hitelesített almérők, azok elszámolásra nem alkalmasak”.

Bérlők: „Nem vesznek emberszámba bennünket”

Néhány napja ismét kaptak a Rapcsák utcai bérlők „túlfogyasztási” számlát, amik 80 és 180 ezer közöttiek, de van közöttük pár ezer forint híján még félmilliós is! A bérlőkben meghűlt a vér, lapunkhoz fordultak a problémájukkal, de kérték, a nevüket ne írjuk le, mert ilyenkor tavasszal kötik újra a lakásbérleti szerződéseket és nem akarják elveszíteni a bérlakásukat azért, mert kinyitották a szájukat.

– Tavaly óta csak hitegetnek bennünket, hogy megoldják a problémánkat, de nem vesznek emberszámba minket. Elvárnánk, hogy a polgármester és a HVSZ vezetője is foglalkozzon az ügyünkkel – mondta az egyik lakó.

Egy másik asszony, akinek 3 gyermeke van majdnem félmilliós „túlfogyasztási” számlát kapott.

– Tévénk, hűtőnk és mosógépünk van csak. Ha napi 24 órában mosnék, szerintem akkor sem lehetne ilyen számlám. Arról nem is beszélve, hogy hol vannak a tízezrek, amiket befizettem év közben? – háborgott.

Nem tudják kifizetni a brutális számlát

– Gusztustalan, hogy továbbra sem lakossági áron, hanem nagyfogyasztóként tekintenek ránk, mintha cég lennénk. Ráadásul a lépcsőházi villany elszámolását ezután kapjuk. Belegondolni sem merünk, azzal mennyit lőcsölnek ránk! Ha ezeket a „túlfogyasztási” áramszámlákat elosztjuk 12 hónapra, olyan hatalmas összeg jön ki, hogy abból a pénzből nem itt nyomoroghatnánk 29 négyzetméteren, hanem a város luxusnegyedében bérelhetnénk lakást, havi 5-6 ezres villanyszámlával, mint mások! – tette hozzá egy másik bérlő.

A lakók azt mondták, képtelenek kifizetni ezeket az összegeket. Nem is akarják, mert nem használtak ennyi áramot. De attól tartanak, ha nem fizetnek, akkor kidobhatják őket a bérlakásukból. Lehetetlen helyzetbe kerültek.

Reagált az önkormányzat

Megkeresésünkre az önkormányzat azt írta, hogy tavaly az összes lakásban lecserélték a fogyasztásmérőket, le is olvasták azóta többször, így az elszámolás a tényleges fogyasztás alapján történt. Elindították továbbá azt a folyamatot is a HVSZ Zrt.-vel közösen, hogy átírják az önkormányzat nevére a főmérőt, ez szükséges ahhoz ugyanis, hogy az ott élők is lakossági áron kaphassák a szolgáltatást. Ez bár még nem történt meg, tavaly októbertől lakossági árat számolnak fel a bérlőknek.

Az önkormányzat úgy tájékoztatott, hogy elszámoláskor voltak olyan bérlők is, akik a befizetett átalánydíjból 44 ezer 861 forintot, illetve 37 ezer 459 forintot kaptak vissza.

A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is írásban tájékoztattuk az ott élőket arról, hogy lehetőségük van részletfizetési kérelmet benyújtani társaságunk felé, illetve az arra jogosultak az önkormányzatnál is igényelhetnek egyszeri települési támogatást. Részletfizetési megállapodás esetén a bérleti szerződés meghosszabbítható

– olvastuk az önkormányzat válaszában.