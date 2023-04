Az idén 20 éves Délkertész új csarnokának avatóján a szövetkezet vezetője, Nagypéter Sándor kiemelte, a beruházással egy erős alapokon álló új korszak kezdődhet a cég életében.

– Az új komplex logisztikai csarnok átadása fontos mérföldkő a Délkertész életében: a cég 20 év távlatában is képes megújulni és tovább fejlődni – hangsúlyozta Nagypéter Sándor.

A Délkertész vezetője hozzátette, a 2023–2029 közötti időszakban további 4-5 milliárd forintot fordítanak majd fejlesztésre: ebben a 7 éves ciklusban a tervek szerint polcrendszeres tárolástechnológiával szerelik majd fel a két hűtőkamrájukat, az árukat pedig digitálisan is nyomon lehet követni majd. Az állványrendszeres áruelhelyezésnek és a digitális készletkezelésnek köszönhetően önjáró targoncákkal is megoldható lesz az áruk ki- és bepakolása az előzetesen beprogramozott helyekre. Emellett telepítenek majd az áruszállítás felgyorsításához szükséges automata csomagoló- és szállítószalagokat is.