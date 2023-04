A jövő héttől kezdődően minden csütörtökön 8.40 és 15 óra között Ásotthalmon lesz a Takarékbank mobil bankfiókja. A mobil fiók a Szent István téren a pénzintézet korábbi épülete előtt várja az ügyfeleket.

A Takarék Mobil Bankfiók egy ATM-mel is felszerelt, teljes fióki technikával rendelkező jármű, amely meghatározott menetrend szerint, naponta több települést is ellát. A mobil fiókban készpénzt lehet felvenni az ATM-ből, lehetőség van számlanyitásra, a számlákkal kapcsolatos ügyek intézésére. Lakossági fogyasztási hitelek (személyi kölcsön, babaváró hitel, CSOK) is igényelhetőek, de nyújtanak befektetési szolgáltatásokat is.

A mobil bankfiók Csongrád-Csanád vármegyében Pusztamérgesen, Csanádpalotán, Bordányban és Forráskúton is elérhető.