– A minőségi oktatás mellett külön figyelmet fordítunk arra is a Szegedi Tudományegyetemen, hogy a hallgatók hogyan tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A mai rendezvény is ennek a törekvésünknek a megjelenése. Végzés előtt sok hallgató tele van kétséggel, bizonytalansággal, hogy vajon mennyit ér a diplomája. Bátran kijelenthetem, hogy az SZTE diplomájával rendelkezők magabiztosan kereshetik a munkaerőpiacon az állásokat, hiszen a csaknem 80 kiállító is azt igazolja vissza, hogy van érdeklődés a hallgatóink iránt – mondta a rektorhelyettes.

A régió legnagyobb állásbörzéjén neves hazai és külföldi vállalatok, állami szervezetek és munkaerő-közvetítők is bemutatkoztak. A kiállítók a legkülönfélébb ajándékokkal, nyereményjátékokkal és attrakciókkal igyekeztek felkelteni a hallgatók érdeklődését. Kulcstartók, tollak, jegyzetfüzetek, bögrék, poharak, kézfertőtlenítők, matricák, kulacsok jártak az érdeklődésért cserébe. A Hidasháti Vetőmagüzem vetőmagfelismerő kihívással, a Gallicoop Zrt. napos csibékkel, az Airbus Helicopters Magyarország Kft. minihelikopterekkel, a P92 IT Solutions Kft. sárga gumikacsákkal, a Henkel Magyarország Operations Kft. mosószermintákkal települt ki. A Firstfarms Hungary Kft. standját tucatnyi plüssmalac díszítette, amelyek közül egyet meg is nyerhettek a hallgatók. Az ipari robotok és gyártásautomatizálási rendszerek gyártásával foglalkozó német KUKA vállalat standjánál egy robotkarral pörgethettek szerencsekereket. A Bonafarm csoport asztalánál Pick kolbász snack-kel és túró rudival kedveskedtek az érdeklődőknek. A BP standjánál egy kvíz kitöltésével társasjátékot és SZIN napijegyet nyerhettek. Az Országos Mentőszolgálat ambu babákkal, a szoftvertervezéssel és -fejlesztéssel foglalkozó Zengo VR-szemüveggel települt ki, amelynek viselői a Pilvax Kávéházban tehettek virtuális, múltbéli, tudásbővítő sétát.

A karriernapon a hagyományokat követve átadták az Alma Mater Díjat, amelyet minden évben olyan cég vagy szervezet kap meg, amely szoros tudományos és szakmai kapcsolatot ápol az SZTE-vel, és kiemelt foglalkoztatója a Szegeden végzett hallgatóknak. Ez alkalommal a Goodwill Pharma Nyrt. gyógyszeripari vállalatot tüntették ki, a díjat Jójárt Ferenc, a vállalat tulajdonosa vette át. Bene Tamás, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati igazgatója elmondta, a cég alkalmazottjainak több mint 30 százaléka az SZTE-n végzett diplomás, emellett a vállalat rendszeres, elkötelezett támogatója az egyetemi sporteseményeknek, tanulmányi versenyeknek, egyéb rendezvényeknek.

Az őszi karriernap közönségdíját is kedden adták át. A hallgatói szavazatok alapján az őszi állásbörze legnépszerűbb standja díját a Roche svájci egészségügyi vállalat nyerte.