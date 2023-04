A megváltozott éghajlati körülmények miatt az otthoni teraszra, kertbe is könnyűszerrel varázsolható toszkán hangulat. Akár a saját kivilugasunk alatt is hűsölhetünk, miközben a jujubafa terméseit szüreteljük – tanácsolja az Ingatlanbazár cikke. A selyemmirtuszfa pedig ma már nemcsak a mediterrán vidékeket díszíti, hanem itthon is gyönyörködhetünk benne.

A klímaváltozással együtt változik azon dísz- és gyümölcstermő taxonok (az élőlények egyazon kategóriába sorolt és közös gyűjtőnévvel ellátott csoportja) listája, amelyből válogatnak a hazai családiház- és kerttulajdonosok. A trendet befolyásolják a külföldi utazásokról hazahozott ötletek is, de az Ingatlanbazáron böngészve is elleshetünk ötleteket.

A mediterrán országok növényeit mi, magyarok nagyon szeretjük, nem csoda, ha ezeket szeretnénk saját otthonunk körül is látni – és még az éghajlat is kedvező hozzá. Egyértelmű, hogy a kertrendezés előtt állóknak a szárazságtűrő növényeket érdemes preferálni – derül ki az országos ingatlanos portál írásából.

Téli védelem

Persze az időt, energiát igénylő téli védelemre a frissen ültetett mediterrán növényeknek, díszcserjéknek nagy szüksége van.

– A téli védelem a gyakorlatban azt jelenti, hogy a növény törzse köré, nagyjából 30 centiméter magasságba földkupacot halmozunk fel, így megakadályozzuk a föld átfagyását, illetve rövidebb ideig lesz fagyott a talaj, ráadásul a növény a téli hónapokban is nedvességet tud felvenni a talajból. Ugyancsak fontos a fa- vagy növénykaróból és például fátyolfóliából felállított sátor megépítése a fa törzse köré, amely kéményszerűen, a talaj hőjét felhasználva melegíti a növényt; ez akár 3–4 Celsius-fokkal melegebbet biztosít a fa körül. Az is jó, ha szalmával védjük a frissen ültetett fák tövét – magyarázta Zsótér Zsuzsanna, az Abéliáskert gyümölcs- és díszfaiskola ügyvezető tulajdonosa az Ingatlanbazár kérdésére.

Ha megspórolná a téli védelemmel járó macerát és nem szeretne a lehetségesen előforduló betegségek miatt permetezni, vagy éppen sokat metszeni, öntözni, illetve kerülné az allergizáló, szemetelő, termést hozó, méhecskéket bevonzó, virágot hozó növényeket, ugyanakkor örülne, ha a mutatós növény gyorsan növekedne az árnyék miatt, ne adja fel! Mindezen kritériumoknak felel meg a gömbjuhar és -kőris, a gömbszivar.

Védett hely

A fagymentes közegben kitelel a gránátalma, az eukaliptusz, a banánfa, a datolyaszilva, a selyemakácfa és a selyemmirtuszfa, a kivi, a füge, az edényes tartásban a mínusz 7–8 Celsius-fokot is kibíró olajfa és a leander is. Manapság divatos a gömbkőris és a japán díszcseresznyefa. Mutatósak, nem beteges fajták. Szabályos lombkoronával rendelkeznek, és kevés gondoskodás mellett is hosszú életű fának bizonyulnak. Nagy a keletje a kiskerti fáknak, a japán vagy flamingófűznek is, és a magnólia népszerűsége is töretlen.

Ősszel, ne tavasszal!

A szokásosnál több mint egy hónappal előrébb jár az időjárás, ezért a fák ültetési ideje is módosul. A szabadgyökerű fák lombhullástól rügyfakadásig ültethetőek. Csakhogy többnyire rügyfakadásra érkeznek a vásárlók, így kifutnak az időből – kivéve a selyemakác esetében. Ezért ajánlott az október végi, november eleji ültetés, az enyhe télben pedig megkezdődik a legyökerezés – tanácsolta az Ingatlanbazár által megkérdezett szakértő. A növények élettani száradása miatt télen is szükséges locsolni, mindegy, hogy örökzöldet vagy lombhullatót ültettünk el.