Még be sem fejeződött a makói Hagymatikum bővítése, a napokban máris versenytársat kapott – hívja fel a figyelmet az egyik online turisztikai szaklap, a Travelo. Az Amazonia nevű aquapark a romániai Temesváron nyílt meg – ez Makótól közúton mintegy 90 kilométerre van.

A fürdő a Bánság legnagyobb aquaparkja, amely – emeli ki a cikk - konkurenciájává válhat majd többek között a makói Hagymatikumnak vagy a gyulai Várfürdőnek is. A 4,3 hektáron elterülő komplexum három részből áll: aquapark, termálfürdő és spa, amelyek mindegyike külön-külön is igénybe vehető. Kialakítottak továbbá egy gyógyászati részleget is masszázzsal, terápiás szolgáltatásokkal. Az élményfürdő négy medencével, több csúszdával, 7500 négyzetmétert foglal el, egzotikus növényeivel dzsungelhangulatot idéz. A termálvizes részlegen további öt medence várja a vendégeket, köztük két jacuzzi, egy külső és egy belső medence, valamint egy hideg vizes medence. A wellness részleg finn szaunát, gőzfürdőt, infraszaunát, sószaunát, tematikus zuhanyzókat, relaxációs szobát és nem utolsó sorban hét masszázs-szobát kínál, de hamarosan megnyílik az egészségügyi központ is, ahol gyógyterápiás szolgáltatásokat lehet igénybe venni. A szabadban június 1-től nyit az 50 méteres medence, relaxációs medence, gyermekmedence, a csúszdák és a kicsiknek a csobbanók. Emellett hamarosan átadják a fürdőhöz tartozó szállodát is. Azt már mi tesszük hozzá: Makón 50 méteres medence nincs, a fürdő területére megálmodott szálloda pedig még messze van a felépüléstől.

Ami a romániai árakat illeti, egy négyórás felnőtt jegy mindhárom részlegre hétköznap 110 lej (kb. 8000 forint az árfolyamtól függően), hétvégén 130 lej (9000 Ft), gyerekeknek 50 lej (3500 Ft) illetve 60 lej (4100 forint). Az aquaparkban egy egész napos felnőtt jegy hét közben 90 lej (6500 Ft), gyerekeknek 50 lej (3500 Ft), hétvégén valamivel drágább. Ennél a makói fürdő jelenleg olcsóbb, hiszen az egész napra szóló felnőtt jegy turistáknak 4900, gyerekeknek vagy nyugdíjasoknak 3630 forint, de kedvezményesen ennél is kevesebbet kell érte fizetni.

Közben Farkas Éva Erzsébet polgármester a legutóbbi makói képviselő-testületi ülésen azt mondta, a bővítés véghatáridejét decemberre tolták ki.