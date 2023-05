Az előterjesztés szerint 15 százalékkal emelték volna meg a lakbér és a térítési díj összegét, hogy a lakópark idei, várható vesztesége 15,3 millió forintról 10,3 millió forintra csökkenjen. Legutóbb ősszel emelték a díjakat, méghozzá brutálisan, 36 százalékkal. Míg 2020-ban a négyzetméterenkénti bérleti díj 265 forint volt, addig a 2023. július 1-jétől javasolt díj 555 forint lett volna, vagyis több mint duplája. Térítési díjként 2020-ban még csak 12918 forintot kellett fizetniük a nyugdíjas lakóknak, júliustól pedig 30475 forintot, ami két és félszerese a három évvel ezelőttinek.

A legnagyobb költség a munkabér

Hanusz-Lovas Evelin, a lakópark vezetője azt mondta, az infláció miatt vált szükségessé az újbóli emelés. Arról is beszélt, hogy a lakóparkban a legjelentősebb költség a munkaerőhöz kapcsolódik. Felsorolta az elmúlt 2 hónap fejlesztéseit. Megjavították a kutat, 2 pelyhedző nyárfát kivágtak, az új híd elkészült. Az üres lakások felújítása jelenleg is zajlik. Helyre kívánják állítani a szennyvízcsatornát és a balesetveszélyes térkő cseréje is tervben van. A megsüllyedt lakást pedig innektálják. A csapadékvíz elvezetést is megoldják.

Sok lakó nem vásárhelyi

Bálint Gabriella képviselő azt mondta, korábban előfordult, hogy 40-50 milliós plusszal is zárt évet a nyugdíjas lakópark. Azt javasolta, hogy vizsgálják meg, milyen komplex segítségre van szükség, hogy ismét jól lehessen menedzselni az intézményt, ami nem szociális feladatokra jött létre, hanem gazdasági alapokon nyugszik. Márki-Zay Péter válaszában az elszabadult inflációt említette meg a gondok forrásaként. Azt is kiemelte, sok lakó nem vásárhelyi.

Fejes Péter képviselő már a „nullás” egyenleggel is kiegyezne. Arról is beszélt, hogy az előző, nagy összegű emelés is konfliktust okozott a lakók körében, ezért fokozatos áremelést javasolt.

Nem kötelező feladat

Krupiczer Ferenc szerint a nyugdíjas lakóparknak, akár önkormányzati tulajdonban, vagy más formában, de a nyereségre kellene törekednie. Kis Andrea arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíjas lakópark nem kötelező feladat, a közgyűlésnek el kell döntenie, milyen formában működteti tovább, önként vállalt feladatként, vagy kiszervezik. Márki-Zay Péter és Berényi Károly alpolgármester szerint is járható út a kiszervezés.

Krupiczer Ferenc azt javasolta, hogy vegyék le napirendről az emelés kérdését, térjenek vissza rá a következő hónapban. Márki-Zay Péter azt válaszolta, minél később emelnek, annál többe kerül a vásárhelyi adófizetőknek.

Végül 5 igen, 9 nem, 1 tartózkodás mellett elutasították a 15 százalékos emelést. Az emelésre Márki-Zay Péter, Berényi Károly, Fejes Péter, Gyöngyösi Ferenc és Lőkösné Nagy Sarolta szavazott igennel.