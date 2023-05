Hódmezővásárhelyen, az Ifjú Gazdák Csongrád-Csanád Megyei Gazdaköre és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete agrárfórumot szervezett a napokban. Kucsora Péter, az Ifjú Gazdák Csongrád-Csanád Megyei Gazdakörének elnöke köszöntője után a résztvevők az új Közös Agrárpolitika szabályairól hallhattak beszámolót Mavracic Beátától, a NAK Csongrád-Csanád vármegyei főfalugazdászától. Kiderült, az agrárökológiai program idei esztendeje gyakorlatilag tanulóév, érdemes lesz nagyon odafigyelni a részletekre.

Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára a Földtörvény aktualitásairól, a föld adásvételéről és haszonbérletéről beszélt, kiemelte, hogy a termőföld ára az utóbbi 15 évben 300 százalékkal nőtt. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke agrárpolitikai aktualitásokról szólt, egyebek mellett az Ukrajnából érkezett gabonáról, amely nemcsak Magyarországon, hanem Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában is feszültséget okozott. A románok kivételével már senki nem fogadja be az ukrán gabonát. Kucsora Péter felhívta a figyelmet, hogy ilyen jellegű fórumokat terveznek a jövőben is, a minél gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatás érdekében, s ebben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában jó partnerre találtak – adta hírül Szél István, az Agrárkamara megyei elnöke.