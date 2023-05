Teljesen új, elektromos takarítógépet szerzett be a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Makrai László ügyvezető igazgató a Rádió 88-nak elmondta, a gép a seprűs autóhoz képest a térkövek közötti legapróbb résekből is kiszedi a szemetet. 100 százalékban elektromos meghajtású, így csendes, ezért nem zavarja a lakókat sem. Az eszközt a Kölcsey utcában vetették be először.