Az épület az állam tulajdona, a kezelője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Hódmezővásárhely önkormányzata pedig az ingyenes használója.

Először a kommunista csillagot kezdte ki a vihar

A viharos szél 2020 elején kezdte ki az Emlékpont külső, jellegzetes fém burkolatát, először a kommunista csillagot bontotta meg. A helyzet ezután sem javult, újabb elemek estek az erős szelek áldozatául. Még szerencse, hogy nem történt baleset, senkit nem találtak el a súlyos lemezek. A kormányhivatal 2021 augusztusában helyszíni ellenőrzést tartott az ingatlannál. Az épületen lévő fém homlokzati elemek rögzítését nem tartották megfelelőnek. Határozatban kötelezték a tulajdonost az épület előtti járda lezárására, a bejárati részhez védtető építésére és tartószerkezeti szakértői vélemény készítésére, az összes oldalfali fémlemez leszedésére, és az OSB lemezekre páraszellőző alátétfólia erősítésére, ami meg is történt.

A páraszellőző fóliát is megcibálta a vihar

Csakhogy az időjárás a páraszellőztető fóliákat sem kímélte. Valószínűleg mindenki jól emlékszik rá, hogy idén februárban is napokon keresztül tombolt a szél. Először az Andrássy út felőli oldalon szakadt ki az Emlékpont fóliája, majd körben több helyütt is. Volt, hogy a katasztrófavédőket is riasztani kellett, mert tartólécek szakadtak le. Akkori megkeresésünkre a tulajdonos képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) azt válaszolta, az ideiglenes burkolat addig marad az épületen, amíg az eredeti homlokzat helyreállítása, a 2022 decemberében elkészült, statikai szakvéleményben részletezettek szerint meg nem történik. „Társaságunk folyamatosan gondoskodik az ideiglenes burkolat karbantartásáról, azonban a mostani, időjárási okozta vis maior helyzet kapcsán türelmüket kérjük a javítások elvégzéséig” – írták februárban.

Az alátét fóliától megszabadul az épület

A türelemre még körülbelül fél évig szüksége lesz a vásárhelyieknek, de már körvonalazódik a megoldás. Az MNV Zrt. megbízásából a kivitelező körbeállványozza az Emlékpontot. Megkerestük a zrt.-t, konkrétan milyen munkálatokat végeznek majd el.

„Az MNV Zrt. a megrongálódott alátétfólia javítása helyett az Emlékpont Múzeum homlokzatának helyreállításáról döntött. A rendelkezésre álló, eredeti fémlemez burkolatot építtetjük vissza a tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom szerint“ – olvasható a válaszlevelükben.

A kivitelezési feladatokat az MNV Zrt. megrendelte. A munkálatokat a 19. héten kezdték, a kivitelezőnek 175 nap áll rendelkezésére a munka elkészítésére. A balesetveszély miatt az érintett járdaszakaszt lezárták. A munkálatok befejezéséig a lakosság türelmét kérik.