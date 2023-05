Csongrád-Csanád vármegye. Az informatikai hibát megjavították, így újra elérhető az Okosjegy a MÁV applikációban és az ELVIRA értékesítési rendszerében – számolt be honlapján a MÁV. A közlekedési társaság beszámolója szerint a múlt hét során informatikai hiba miatt akadozott, valamint több vonalon nem volt érhető el az Okosjegy a MÁV app és az ELVIRA értékesítési rendszerében. A szakemberek akkor azonnal megkezdték a hiba elhárítását, így most már ismét akadálytalanul megvásárolható a fix áras jegy, mely a legelőrelátóbb utasok számára jelenti a legolcsóbb utazást, hiszen minél korábban veszi meg valaki a vonatjegyét, annál nagyobb kedvezményt kap rá. Így esetenként 40 százalékot is spórolhatunk.