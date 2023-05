A közgyűlés a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját 1 milliárd 37 millió 667 ezer forint mérleg főösszeggel és 143 ezer forint adózott eredménnyel fogadta el azzal, hogy az adózott eredmény a jogszabályi előírásokkal összhangban az eredménytartalékba teszik.

Ahogy sok mindenre, úgy a vadaspark működésére is nagyban kihat az időjárás. A beszámolóban leírták, hogy a három legfontosabb vadasparki napokon, húsvétkor, május 1-jén, és augusztus 20-án is rossz idő volt tavaly, júniusban és júliusban pedig már annyira meleg volt, hogy azért nem mentek az emberek az állatkertbe. Szerencsére az ősz viszont jól sikerült, akkor sokan látogattak ki. Kivett sok pénzt a vadaspark zsebéből az energiaválság, és az infláció is. De – és itt kicsit visszatérve az időjárásra – az aszály sem kedvezett a cégnek. Mivel a Dél-Alföldön a kukorica gyakorlatilag megsemmisült, csak drágábban, és máshonnan tudták beszerezni a takarmánynövények egy részét.

Egyébként az előzetes tervek szerint 200 ezer látogatóra számítottak tavaly, és még egy kicsit többen, összesen 208 ezer 595 ember volt kíváncsi az állatokra és a növényekre. Érdekesség, hogy egyre több kisgyereknek szerveznek szülinapi bulikat, amikor azzal a csoporttal külön foglalkoztak. Tavaly 39 kisgyerek és barátai kaptak különleges ellátást. A beszámolóból az is kiderült, hogy egyre népszerűbb a Zootábor, amelyet ugyan évente bővítenek, de még így sem tudják fogadni az összes jelentkezőt.

Ráadásul a korral is haladnak, hiszen szinte sz egész parkban elérhető a wifi-hálózat, és csináltak egy telefonos alkalmazást is, amelyben részletesen bemutatják az állatkert lakóit.

Végezetül pedig: tavaly 270 örökbefogadó jelentkezett, akik összesen csaknem 3,5 millió forintot fizettek az örökbefogadott állatokért.