Szinte órák kérdése és elkezdődik az idei Hídivásár, viszont most egy kicsit lehet, hogy másmilyen lesz mint korábban. Ugyanis már nem Mocselini Rudolf szervezi, hanem a Szegedi Városkép és Piac Kft. Első hallásra ezzel nem is lenne gond, ha nem tudná az ember, hogy mi vezetett idáig. Mocselini Rudolf azt mondta lapunknak, hogy 1999 óta szervez rendezvényeket Szegednek, de ilyen mint most, még nem történt vele. Ugyanis Botka László, és a városvezetés egyszerűen elvette tőle a vásár rendezésének a jogát. Ráadásul azt állítja, hogy a legfelháborítóbb az egészben a módszer volt, ahogy elbántak vele. Ugyanis neki egy árva szót sem szóltak, mint fogalmazott, a polgármester által kézivezérelt önkormányzati újságból tudta meg, hogy jobb ha a híd közelébe se megy idén.

A városvezetés egyébként azt hozta fel mentségül, hogy Mocselininek cégproblémái voltak. Ezt egyébként ő sem tagadja. Azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy azért „botladoztak” a cégei, mert korábban a Dóm téri adventet is ők szervezték, viszont az csak a pénzt vitte, tízmilliós veszteséget okozva. Amúgy ezt csak 2015-ig csinálhatta Mocselini, mert addig engedték neki. A szervező azt állítja, hogy azért, mert Botka László beleszólt abba, hogy kiket hívhat meg például a gyertyagyújtásra. Mocselini Rudolf azt is elmondta, hogy kifejezetten kerülni akarta a politikát a karácsonyi rendezvényén, ahogy a többinél is.

A Hídivásár szerinte csak azért maradhatott nála, mert a városnál nem volt ember, aki meg tudta volna szervezni. Egészen mostanáig. Hozzátette azt is, hogy ez most azért változott meg, mert a működését folyamatosan figyelték, megszerezték a kiállítók névsorát, gyakorlatilag ellesték tőle a szervezést.