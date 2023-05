Felkerültek Bordány nagyközség honlapjára (bordany.com) az idei közösségi kezdeményezésre beadott ötletek, amelyekre már szavazni is lehet. Számos ötlet érkezett, amelyek közül öt felelt meg a felhívásnak, hogy valami újat hozzanak létre a településen. Az öt közül a beérkezett szavazatok, illetve a Bordány Község Fejlődéséért Alapítvány számlájára beérkező támogatások alapján választ majd ki az önkormányzat egyet, vagy többet, amelyet a tervek szerint az idén valósíthatnak meg. A beérkezett további ötletek vagy nem újító jellegűek, vagy az önkormányzat csak más szereplővel – például a közútkezelővel – együtt tudná megvalósítani. Az, hogy ezek nem szerepelnek a felsorolásban nem azt jelenti, hogy az önkormányzat ne szeretné azokat is megvalósítani. Ezek a következő gazdasági programba kerülnek majd be. A bordany.com oldalról elérhető űrlapon lehet szavazni az ötletekre. Ezek a következők: nagy méretű focikapuk a fiatalok által látogatott Hunyadi téren, a gyerekek biztonsága miatt kerítés, ivókút az Alkotmány térre, a Bordányi Kiskertek közösségének összefogása, fejlesztése, A a biztonságosabb közlekedés érdekében intelligens zebra a Zákányszéki út és a Rákóczi utca kereszteződésébe, zárható fedelű homokozó az Alkotmány téri játszótérre.