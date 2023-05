A pünkösdi hosszú hétvégére 15 százalékkal nőttek az előfoglalások az előző évihez képest – közölte adatai alapján a Szallas.hu. A szállásfoglaló oldal legfrissebb felmérése szerint Gyula, Siófok és Eger vonzza a legtöbb vendéget, Budapest a hatodik helyen szerepel. Míg május elején Budapest volt a legkeresettebb belföldi úti cél, most úgy tűnik, pünkösdkor Gyula lesz a legnépszerűbb.

A top tízes listára még Szeged, Pécs, Budapest, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Zalakaros és Nyíregyháza került fel. A vendégek közel harmada apartmanban, 26 százaléka vendégházban, 23 százaléka hotelben tölti pihenését. A vendégek 14 százaléka választott panziót és 6 százaléka egyéb szálláshelyet. A háromnapos ünnepre a Szallas.hu által közvetített átlagos foglalási ár fejenként és éjszakánként 12 ezer forint.

– Az első negyedév rendkívül sikeres volt, nagyon erős negyedévet zártunk. Csak az év első három hónapját nézve a nyitás óta ez volt a legerősebb három hónapunk. De sajnos a lendület megtorpant – mondta a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel igazgatója, és a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő marketingvezetője, Berta Zsolt. A turisztikai szakember elmondta, hogy az úgynevezett foglalási ablak egyre jobban lerövidül, azaz az utazók az utolsó pillanatban döntik el hova mennek és foglalnak szállást.

– Mi is ezt érezzük a pünkösdi hosszú hétvégével kapcsolatban. A pünkösd amúgy sem erős nálunk, aminek több oka van. A jó időben inkább szabadtéri programokat választanak az emberek. Másrészt ez egy átmeneti időszak, az iskolai nyári szünet még nem kezdődött el, inkább kivárják ezt a néhány hetet az családos utazók. és a ballagások is erősen befolyásolják a foglalásokat – magyarázta a turisztikai szakember. Mindezek ellenére még az utolsó pillanatban is teltházas lehet az Elixír hotel.