Elkészítette éves beszámolóját 2022-ről a Szegedi Városkép és Piac Kft. is, amit a közgyűlés legutóbbi ülésén elfogadtak a képviselők. A városi tulajdonú cég 60 millió 345 ezer forint nyereséggel zárta az évet. A cég a Mars téri piacon kívül a Dorozsmai kispiacot, az Olajbányász téri kispiacot, a Szent István téri piacot, az Újszegedi és a Víztorony téri kispiacokat üzemelteti, de hozzájuk tartoznak például a közterületi reklámtáblák is. A beszámolóban emlékeztettek, hogy a Mars téri piac a 2022. december 20. és 2023. február 28. közötti időszakban hétfőnként zárva tartott. Így lett a Szegedi Városkép és Piac Kft. 2022. évi árbevétele 816 millió 714 ezer forint.

Fotó: Török János

Kiemelték, hogy sok gondot okoztak tavaly a régi gépek, járművek és egyéb eszközök, amelyek rendszeresen elromlottak. Ezért vettek például 1 millió 200 ezer forintért egy multifunkciós nyomtatót, a Mars téri piac nagycsarnokára pedig új fotocellás ajtót, 4 millió 200 ezer forintért. De jutott pénz sátorponyvára, és a Dugonics téri szökőkút befedésére is. A beszámolóból az is kiderült, hogy próbálnak haladni a korral. Ugyanis – mivel egyre többen rendelnek termékeket csomagautomatákba – telepítettek belőlük kettőt a Mars térre, egyet-egyet pedig Víztorony és az Olajbányász térre, és a dorozsmai kispiacra is. Érdekes, hogy a cégnél mindössze 24-en dolgoznak, 11 fizikai és 13 szellemi foglalkozású munkatársuk van.

A jelentésben szerepelt az is, hogy milyen rendezvényeket szervez a városi cég. Ezek közül talán a legnagyobb a Szegedi Borfesztivál, ami egyébként idén éppen most pénteken kezdődik. A tavalyi fesztiválhoz kapcsolódva összesen 250 programmal várták a látogatókat. És mivel a koronavírus-járvány miatt előtte kettő fesztivál elmaradt, a tavalyin akkora volt az érdeklődés, hogy összesen 70 ezer darab üvegpoharat rendeltek, de végül annyi sem lett elég.