Hódmezővásárhely2021. május 1-jétől a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. látja el a város területén a közlekedésszervezői feladatokat. Erről hangzott el egy beszámoló a legutóbbi közgyűlésen. A helyi buszközlekedést 2021-ben szervezte ki az önkormányzat, amelynek pályázatát a Jovány Busz Kft. nyerte el. A cég az elmúlt évben 5 vonalon 11 945 járatot indított. A hét járművel, amelyek átlagéletkora 15,7 év, összesen 270 ezer leigazolt, menetrend szerinti kilométert tettek meg. A 41-es járatot sűrítették, új megállót helyeztek ki a nyugdíjaslakóparknál.

Tavaly 8315 menetjegyet értékesítettek, amelynek a bevétele 1 millió 725 ezer forint volt, bérletet pedig összesen kettőt adtak el – számolt be Pintér Éva, a HMSZ Zrt. gazdasági vezetője. Városkártyával egyébként ingyen lehet buszozni, de azzal sem túl sokan rendelkeznek. Pintér Éva arról is tájékoztatást adott, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság a társaságot 20 millió forintra marasztalta el a szabálytalan közbeszerzés miatt. Az ügyvédjük a bírság ellen kifogással élt, amit elutasítottak, mivel rossz felületen adta be a reklamációt. A biztosító azonban megtéríti a cég kárát. Mint ismert, az önkormányzatot 12 millióra büntette a Közbeszerzési Döntőbizottság ugyancsak a szabálytalan közbeszerzésért.

Tavaly a leigazolt menetrendi kilométerek alapján a város 149 millió 954 ezer forintot fizetett a Jovány Busznak a helyi buszközlekedés szolgáltatásáért.

Benkő Zsolt fideszes képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgármester minden egyes alkalommal elmondja, hogy a feladat kiszervezésével mennyit spórol a város.

Azt mondták tavalyelőtt, hogy a Volán 120 millió forintért látta el a feladatot, a Jovány Busszal pedig évente 20 milliót spórol a város. A beszámolóból az derült ki, hogy nem 100, hanem 149 millióról van szó

– hívta fel a figyelmet Benkő. Márki-Zay Péter azt válaszolta, ha nem ez a vállalkozó lenne, akkor jóval többe kerülne a szolgáltatás.