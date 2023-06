Több mint háromezer tő virágot ültetünk ki. A település több pontján is virágszigeteket alakítottunk ki. Településünk, Nagyér a turisztikában találta meg a kitörési pontot. Ez jelentős bevételi forrás számunkra. Ahhoz azonban, hogy vonzó legyen a településünk az idelátogatóknak, a környezetet is megfelelő állapotba kell, hogy hozzuk. Mint minden önkormányzatnak, nekünk is van zöldterületi forrásunk, amit az államtól kapunk. Ebből néhány százezer forintot fordítunk az egynyári virágokra. Ültettünk évelő növényeket is. Vannak díszfáink is, amelyek szintén szebbé varázsolják a környezetet. Idén további konténeres díszfákat ültetünk a közterületekre, amikre pályázaton nyertünk forrást.