A Szegedi Tankerületi Központ beruházásában újult meg és bővült a Kisteleki Általános Iskola, a munkákról, azok előrehaladásáról folyamatosan beszámoltunk lapunkban. Az utolsó esemény, a projektzárás és a hivatalos átadó, szalagátvágás csütörtökön volt, amin részt vett Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő is.

A gyerekeknek építeni

– Iskolát építeni, bővíteni, a gyerekeknek alkotni, adni a legszebb dolog a világon – kezdte köszöntőjét a Klebelsberg Művelődési Központban Nagy Sándor, Kistelek polgármestere, megemlítve, ő is építész, ezért tudja, az épített környezet a gyerekek számára is fontos és meghatározó élmény. – A legkisebb, alsó tagozatos kislányom mondta: megnézhettük a felső szintet, és apa, tudod, milyen szép, nagyon – mesélte. Mindenkinek köszönetet mondott, a tervező szegedi Palánkai Építész Stúdiónak és a pedagógusoknak is, mert „úgy kellett dolgozni, hogy mindig dübörgött valami”.